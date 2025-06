Il nome di Arda Guler continua a circolare per il calciomercato dell’Inter: la posizione del Real Madrid sul possibile trasferimento

Il calciomercato dell’Inter ha preso una direzione ben precisa negli ultimi giorni. Se in precedenza, la dirigenza nerazzurra era ben determinata a portare a Milano due punte – in attesa di sbloccare la posizione di Mehdi Taremi in uscita -, oggi le esigenze sono ben diverse e si basano su una mancanza che da tempo Marotta e Ausilio non riescono a colmare in rosa.

La promozione di Francesco Pio Esposito sembra pressoché definitiva, l’arrivo di Bonny dal Parma è stato definito nei dettagli, per cui Cristian Chivu, insieme alla dirigenza, potrebbe concentrarsi sull’acquisto di un fantasista abile a posizionarsi tra le linee e fare la differenze in dribbling e con continue giocate verticali, puntando subito alla porta.

Già con Simone Inzaghi si è tentato di dare una svolta del genere dalla scorsa primavera, soprattutto sfruttando Zalewski in quella zona di campo e con un 3-4-2-1 che Chivu ha intenzione di schierare maggiormente, ancor di più contro avversari più chiusi. Per tentare di avvicinarsi alle maggiori big europee, però, serve un calciatore diverso, di maggior blasone e di un livello più alto. Per questo, si parla e si è parlato tanto di profili come Nico Paz e Arda Guler.

Arda Guler all’Inter, dalla Spagna: zero chance per il trasferimento

Il turco è un profilo che piace tanto all’Inter, come a molte altre big europee, ma portarlo a Milano non è di sicuro una passeggiata. Secondo quanto risulta a Interlive.it, c’è stato un contatto tramite intermediari in primavera, quando il ragazzo stava trovando ben poco spazio e continuità a Madrid.

Anche in quel caso, era filtrata la volontà del calciatore di continuare la sua esperienza con i Blancos e del Real Madrid di non cedere il calciatore. Poi c’è stata una svolta tattica: Arda Guler è stato arretrato sulla linea dei centrocampisti e tutti sono convinti che lì abbia un grande futuro.

L’unica speranza dell’Inter era il cambio di allenatore, ma secondo quanto filtra da Madrid, anche Xabi Alonso è sicuro di puntare forte su di lui. Tutti nelle fila delle Merengues sono convinti che questo possa essere l’anno della sua consacrazione definitiva. Insomma, Ausilio ha zero speranze di portarlo a Milano (o quasi) e c’è un altro retroscena a riguardo: gli intermediari hanno raccolto potenziali offerte dall’Inghilterra ben più alte di quella in serbo dall’Inter. La risposta è stata la stessa: Arda Guler non si muove.