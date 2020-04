Calciomercato, rumors respinti | “Voglio vincere all’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da un giocatore nerazzurro al centro di tante voci nelle ultime settimane

A giugno, ma il tutto potrebbe essere rimandato in estate inoltrata qualora si tornasse a giocare, l’Inter sarà chiamata ad affrontare il capitolo riscatti. Nelle ultime settimane è stato protagonisti di rumors di calciomercato quello di Stefano Sensi. Il centrocampista ha avuto un avvio strepitoso in maglia nerazzurra, poi una serie di infortuni lo hanno costretto a stare più in infermeria che in campo. A nostro avviso il suo riscatto (fissato intorno ai 25 milioni) non è a rischio, considerati gli eccellenti rapporti col Sassuolo, mentre non è affatto certa la sua permanenza. Marotta potrebbe anche utilizzarlo come pedina di scambio, magari per il brasiliano Arthur del Barcellona, a meno che con l’amico e Dg neroverde Carnevali riesca a trovare un accordo per il rinvio del riscatto al 2021.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter: Lautaro-Barcellona tra primo sì e grande ritorno

Calciomercato Inter, Sensi vuole restare!

Tra l’Inter e il club emiliano potrebbero pure nascere altre operazioni, con una di queste come protagonista Manuel Locatelli. L’ex Milan piace alla dirigenza di viale della Liberazione, sarebbe un ottimo vice Brozovic anche se per lui bisognerebbe sconfiggere la concorrenza della Juventus. L’operazione potrebbe essere definita dopo che le due società abbiano trovato la quadra definitiva per Sensi, che intanto a ‘La Repubblica’ ha detto apertamente che desidera proseguire la sua avventura a Milano: “L’Inter è casa mia, è qui che voglio vincere – le parole del 25enne di Urbino che poi ha elogiato mister Conte – E’ più scherzoso di come si pensa. E molto diretto, cosa che apprezzo. Con alcuni di noi, me compreso, ha atteggiamenti paterni”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, nuovi affari col Manchester United | I dettagli

Infine Sensi si è detto non ‘spaventato’ dalla concorrenza di un top come Eriksen: “Una grande squadra deve avere più giocatori per ogni posizione. Christian ha giocato ad alti livelli, ci ha dato e ci darà una grande mano”.

LEGGI ANCHE ->>> Emergenza Coronavirus | La Serie A chiude: ecco la classifica finale