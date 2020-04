Bogarelli: “Tornare in campo oppure no dipende dall’evoluzione sanitaria”

Inter, Marco Bogarelli ha voluto dare il suo parere sulla questione dei diritti tv. Inoltre ha informato sul fatturato che il sistema calcio produce in una stagione.

INTER BOGARELLI DIRITTI TV/ In questo momento la salute delle persone viene prima di tutto, ma di questo si devono occupare i medici. Purtroppo c’è chi in questo momento, deve occuparsi anche di far quadrare i conti delle società. In merito a questa situazione economica il manager di Mediapro, è stato intervistato da Radio Sportiva per avere un parere sulla questione dei diritti tv della nostra serie A. Queste le parole di Marco Bogarelli: “Essendo i diritti tv pari al 50/60% dei ricavi di ogni società di Serie A, la situazione che si prospetta è particolarmente complicata. Ad oggi i club hanno ricevuto circa l’82% dei diritti tv a fronte di circa il 66% di partite giocate”.

