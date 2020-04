Calciomercato Inter, assalto a Chiesa | Ecco l’offerta alla Fiorentina

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nuovo tentativo dei nerazzurri di mettere le mani su Chiesa. La sfida con la Juventus continua

Un’Inter più italiana, ma anche più giovane. Questi (e non solo) gli obiettivi che cercherà di raggiungere il club nerazzurro nel prossimo calciomercato. Sulla lista della dirigenza di viale della Liberazione figurano ben due giocatori della Fiorentina: Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Per il primo Marotta si è sentito chiedere dal direttore generale Barone, tra il serio e il faceto, ben 100 milioni di euro, però è probabile che ne basterebbero circa la metà. Comunque ugualmente tanti per un calciatore sicuramente di ottima prospettiva, ma che in Serie A si è messo in mostra solo quest’anno e per giunta per i primi due-tre mesi. Ma il bersaglio viola più importante resta, a quanto pare, il figlio d’arte.

Calciomercato Inter, nuova offensiva per Chiesa: offerta con contropartite

Chiesa ha da tempo un’intesa con la Juventus sulla base di un contratto quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione, ma la Fiorentina preferirebbe cederlo all’Inter con la quale è in eccellenti rapporti e se proprio diventasse impossibile trattenere ancora il classe ’97 di Genova. Proprio i nerazzurri, come riportato da ‘Sport Mediaset’, sono pronti a partire nuovamente all’assalto del cartellino dell’attaccante esterno che Conte vedrebbe bene anche da tornante tutta fascia nel suo 3-5-2. Assalto con questa offerta: 22 milioni di euro, comprensivi dei 12 per il riscatto di Moses, che non verrebbe esercitato più i cartellini di Dalbert (già in prestito ai ‘gigliati’) e Radja Nainggolan.

Il belga potrebbe tornare all’Inter dato che il Cagliari non sembra convinto del suo acquisto a titolo definitivo, e alla dirigenza viola piace e pure molto. Tale proposta, tuttavia, difficilmente verrebbe accettata dal patron Rocco Comisso, il quale per Chiesa vorrebbe solo cash e probabilmente non meno di 50-60 milioni di euro.

