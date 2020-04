Prandelli: “Bisogna lasciar decantare lutto e dolore”

Inter, l’allenatore Cesare Prandelli appare molto contrariato sulle continue ipotesi di ripresa del campionato. Il tecnico in questo momento sta pensando come tutti alla salute delle persone e non al calcio

Prandelli al ValenciaINTER PRANDELLI INTERVISTA/ Mentre Uefa ed Eca puntano o sperano di poter riprendere i campionati e le coppe europee nel mese di maggio, gli addetti ai lavori cercano di tenere i piedi per terra e pensare prima alla salute delle persone. L’allenatore Cesare Prandelli è stato intervistato da ‘Il Piccolo’ per avere un’opinione sulla situazione.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Non conta molto come la veda io. Dobbiamo tenere conto di quello che c’è là fuori. Bisogna lasciar decantare lutto e dolore. Ci vuole rispetto per chi ha sofferto, non si può passare dal cimitero allo stadio in un giorno. Non devono essere pronti solo i calciatori, devono esserlo anche gli appassionati. Il calcio viene dopo, prima ci sono le soluzioni per la gente”.