Tommasi: “In questo momento fare polemiche è fuori luogo”

Inter, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha voluto dare tutte le spiegazioni riguardanti la situazione dell’eventuale sospensione o taglio degli stipendi dei giocatori di serie A. L’ex calciatore spera di trovare il giusto accordo tra società e giocatori

INTER TOMMASI INTERVISTA/ Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, ha voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda sia la ripresa del campionato, sia l’eventuale taglio degli stipendi. Queste le sue opinioni intervistato da Radio Punto Nuovo: “Siamo stati interpellati due volte dalla Lega, non so quale sia l’oggetto da contendersi. Abbiamo cercato un’intesa che non escludo possa esserci nei prossimi giorni. Abbiamo parlato di norme legate all’accordo collettivo, spostando termini, al quale abbiamo aderito. Vogliamo capire qual è l’idea della Lega che dice soltanto di sospendere gli stipendi. In questo momento fare polemiche è fuori luogo, visto il momento. Sospensione e cancellazione sono due cose diverse, oggi non c’è nessuno stipendio da sospendere, ci sarà tempo e modo per prendere un accordo a seconda di come va il campionato“. Gli hanno chiesto spiegazioni riguardo la questione della Juventus e ha confermato: “Ne eravamo a conoscenza, è stato un accordo che ha trovato l‘intesa tra tutti i tesserati, quindi non può far altro che piacere, anche alla Lega“.

Gli hanno domandato se questa ipotesi potrà essere utilizzata anche per gli altri club e lui ha detto: “C’è un accordo collettivo fissato con la Lega, è ovvio che se le società ed i calciatori – a livello individuale o collettivo – giungono ad accordi, tutto fila liscio. In altre società c’è bisogno del nostro appoggio e noi ci siamo”.