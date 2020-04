Calciomercato Inter, operazione a rischio | “Potrebbe restare”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un affare a costo zero che rischia di saltare stando almeno alle ultime dichiarazioni dell’intermediario

L’Inter è pronta piazzare altri colpi a parametro zero. In questi giorni il nome ‘caldo’ è tornato ad essere Jan Vertonghen, difensore belga in scadenza con il Tottenham. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno i nerazzurri in trattativa col suo entourage per un possibile accordo su base biennale con eventuale opzione per una ulteriore stagione. Sul 32enne ci sono anche altri club, tra cui il Napoli ma quello targato Suning sarebbe in pole. Il suo arrivo ad Appiano permetterebbe alla dirigenza di lasciare Kumbulla, per il quale ci sarebbe stata un’importante accelerata, un altro anno al Verona.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, da Lautaro a Messi | L'ex: "Zhang può!"

Calciomercato, intermediario Giroud allontana l’Inter

L’altro colpo a zero potrebbe essere in attacco, precisamente Olivier Giroud che Antonio Conte voleva già nella scorsa finestra invernale come vice Lukaku. Oggi a ‘Calciomercato.it’, però, l’intermediario per l’Italia del classe ’86 di Chambery ha allontanato l’ipotesi nerazzurra aprendo a sorpresa alla permanenza (dopo il rinnovo, ndr) al Chelsea: “Era un’opportunità di gennaio ma ora, visto che i campionati potrebbero giocarsi anche a giugno e luglio, potrebbe decidere di rimanere a Londra per un altro anno. Comunque tutto è ancora incerto, considerata la situazione generale che a mio avviso potrà avere qualche schiarita tra qualche settimana”, ha concluso.

