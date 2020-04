Calciomercato Inter, dalla Spagna | Soldi e big per Kane

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Harry Kane che anche di recente è stato accostato ai nerazzurri per l’eventuale successione di Lautaro

In queste settimane alcuni tabloid inglesi hanno inserito anche il nome di Kane nella corsa all’eventuale eredità di Lautaro Martinez. Come ormai arcinoto, l’attaccante argentino potrebbe dire addio all’Inter nel prossimo calciomercato estivo visto che sulle sue tracce ci sono diversi top club. Barcellona su tutti, con il quale il numero 10 nerazzurro – o meglio il suo entourage – avrebbe già una bozza di accordo per un contratto da circa 7 milioni di euro netti a stagione. Suning non vuole privarsene, a meno che non venga pagata la clausola da 111 milioni, tuttavia se non dovesse intravedere spiragli per il rinnovo ecco che potrebbe dire sì alla cessione del classe ’97 a una cifra inferiore e all’inserimento nell’operazione di una o più contropartite tecniche.

Calciomercato Inter, assalto Real a Kane: mega offerta

Mettere le mani su Kane, però, sarebbe complicatissimo. Il bomber inglese starebbe sì pensando all’addio al Tottenham, che intanto gli propone il rinnovo, ma su di lui c’è la fila: dal Manchester United alla Juventus fino al Real Madrid. Proprio le ‘Merengues’, stando alle indiscrezioni di ‘Don Balon’, avrebbero proposto di recente circa 120 milioni di euro più il cartellino del grande ex Gareth Bale. Questa offerta, se confermata, ha tuttavia poche chance di avere successo dato che gli ‘Spurs’ – bottega carissima, come ha confermato l’affare Eriksen – valutano il 26enne di Londra ben 200 milioni.

Per il post Lautaro va tenuto in pole sempre Aubameyang, in uscita dall’Arsenal. Il centravanti gabonese potrebbe costare solo sui 35 milioni di euro visto che è in scadenza nel giugno 2021 e che l’emergenza coronavirus causerà un abbassamento generale dei prezzi.

