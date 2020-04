Calciomercato Inter: non interessa | Top player rifiutato

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un nome importante del calcio europeo in uscita dal proprio club ma che non rientra nei piani dei nerazzurri

Nel prossimo calciomercato l’Inter farà i maggiori investimenti probabilmente a centrocampo. Oltre ai giovani talenti italiani Tonali e Castrovilli, i nomi in primo piano continuano ad essere i soliti: Arturo Vidal e Sergej Milinkovic-Savic. Per quest’ultimo andrebbe però sconfitta una concorrenza di assoluto prestigio: dalla Francia rilanciano la candidatura del Manchester United, a quanto pare pronto a una nuova offensiva per strappare il serbo alla Lazio di Lotito. Il cileno, invece, è un ‘pallino’ di Conte già trattato a gennaio e che potrebbe arrivare a prescindere dalla cessione al Barcellona di Lautaro.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, affare a rischio | “Potrebbe restare”

Calciomercato Inter, Rakitic sul tavolo: le ultime

Stavolta il Barcellona potrebbe farsi bastare sui 10-12 milioni di euro per il cartellino del cileno, che comunque il club blaugrana può riprovare a inserire nell’operazione per Lautaro Martinez. In verità, stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sport’, gli azulgrana stanno pensando anche a Ivan Rakitic come parziale contropartita per l’attaccante argentino. Ma il croato, in uscita dalla squadra di Setien, non suscita interesse in casa Inter come vi abbiamo già specificato lo scorso mese di settembre. La situazione da allora ad oggi non sembra essere cambiata: per la mediana, Marotta e Conte hanno altri piani e priorità. Rakitic è già stato offerto e respinto, poiché non rappresenta un obiettivo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, proposto talento brasiliano | Retroscena InterLive

Va detto, peraltro, che il classe ’88, di recente riaccostato pure a Milan e Juventus, pare voglia rimanere in Spagna. Per la precisione fare ritorno all’amato Siviglia.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, da Lautaro a Messi | L’ex: “Zhang può!”