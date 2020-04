Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Milinkovic-Savic che è sempre sulla lista della spesa di Marotta ma anche su quella di un top club inglese

Più che Castrovilli e Vidal, il grande desiderio dell’Inter per il centrocampo rimane probabilmente Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è un vecchio pallino di Marotta oltre che giocatore ideale per il gioco di Antonio Conte. Quest’anno il 25enne di Lleida si è rilanciato alla grande contribuendo in maniera determinante alla super stagione della Lazio di Simone Inzaghi, ad oggi a un solo punto dalla capolista Juventus. Per questo motivo è risalita anche la sua quotazione di calciomercato, anche se a causa dell’emergenza coronavirus difficilmente arriveranno sul tavolo di Lotito offerte superiori ai 100 milioni di euro. Offerte che due estati fa il patron biancoceleste rispedì al mittente.

Calciomercato Inter, nuova offensiva dalla Premier per Milinkovic-Savic

Per Milinkovic-Savic, l’Inter potrebbe arrivare a offrire una sessantina di milioni con l’aggiunta di un paio di contropartite tecniche. Su queste basi sarebbe ovviamente complicato strappare il sì della Lazio, pure perché sul classe ’95 vi sono altri top club: dalla Juventus al Real Madrid passando per il Paris Saint-Germain fino al Chelsea e al Manchester United. Proprio i ‘Red Devils’, stando a ‘Foot Mercato’, sono pronti nell’immediato a sferrare un nuovo assalto dopo quelli falliti nelle scorse sessioni. A quanto pare gli inglesi erano arrivati a proporre ben 110 milioni di euro…

Secondo la medesima fonte francese, lo United ha in contemporanea riavviato i contatti con l’entourage di Milinkovic, con l’intento di raggiungere un’intesa totale sul contratto e di conseguenza mettersi in prima fila nella corsa all’acquisto del suo cartellino.

