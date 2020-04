Gabigol: “Diversi club europei mi hanno chiesto ma ho preferito il Flamengo”

Inter, Gabriel Barbosa ha voluto dare la sua opinione sul suo trasferimento definitivo al Flamengo. Inoltre ha informato che alcuni club europei lo avevano richiesto ma ha preferito ritornare al Flamengo

INTER GABIGOL DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante dell’Inter, anche se visto i minuti totali giocati sembra quasi eccessivo, Gabriel Barbosa, ha voluto svelare alcuni retroscena riguardanti la sua definitiva cessione al Flamengo, squadra con la quale lo scorso anno ha vinto sia il campionato che la copa Libertadores e in finale del Mondiale per Club la sua squadra ha costretto ai supplementari il Liverpool perdendo solo 1-0. Durante una diretta su Instagram con l’ex giocatore Caio Ribeiro ha dichiarato: “Non ho avuto molte possibilità di giocare in Europa ma rispetto chi mi ha compreso. Ora sono molto felice di essere al Flamengo“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”

Poi ha aggiunto: “Ho ricevuto delle proposte da diversi club europei ma ho preferito continuare qui perché era tutto quello che volevo. Ci è voluto un po’ di tempo per decidere a causa dell’Inter, ma ho sempre dato priorità a questo club e spero di restare a lungo per vincere molti titoli”. Infine ha concluso: “Però non farò nomi, ma c’erano diversi club”.