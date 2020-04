Icardi: anche il Real Madrid torna a pensare al bomber nerazzurro

Inter, nuovi scenari si aprono sul futuro di Mauro Icardi che per ora non sa ancora se verrà riscattato dal Psg. Su di lui c’è l’interesse della Juventus e pare anche del Real Madrid

INTER ICARDI AGGIORNAMENTO/ Tutti i campionati principali sono fermi da marzo e quindi il calciomercato, nonostante le trattative vere e proprie inizieranno a giugno, è sempre al centro dell’attenzione. In questi giorni l’attaccante dell’Inter, in prestito con diritto di riscatto al Psg Mauro Icardi, è tornato in auge. Il riscatto è fissato a 70 milioni di euro e il club francese, non ha per nulla deciso se investire o meno quei soldi per l’ex capitano nerazzurro. Il calciatore piace molto alla Juventus ma un eventuale ritorno a Milano del giocatore lascerebbe poche speranze al club bianconero di acquistarlo. Viceversa se il Psg lo riscattasse, potrebbero provare a imbastire una trattativa con qualche possibilità di portarla a termine. Dalla Spagna il quotidiano Mundo Deportivo, ha però voluto informare che anche il Real Madrid sta pensando a Icardi ed è pronto a investire i 70 milioni della clausola, in caso di mancato riscatto.

LEGGI ANCHE ->>> Emergenza coronavirus | Taglio stipendi: la decisione di Conte e giocatori

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, proposto talento brasiliano | Retroscena InterLive

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Lautaro tra rinnovo e cessione | Le ultime di InterLive

A quanto pare il nome del bomber è tornato nuovamente sul taccuino dei dirigenti del club della capitale spagnola. Una soluzione quella madrilena, che probabilmente potrebbe piacere molto anche ai dirigenti nerazzurri, qualora il Psg decidesse di non riscattare il calciatore e rispedirlo al mittente.