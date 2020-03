Emergenza coronavirus | Taglio stipendi: la decisione di Conte e giocatori

Le ultime news Inter mettono in evidenza la scelta di giocatori e Antonio Conte per quanto riguarda il taglio degli stipendi legato all’emergenza coronavirus

L’Inter come la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni dell’agenzia ‘Ansa’, giocatori e staff del club nerazzurro sono pronti a rinunciare a parte dei loro rispettivi stipendi per venire incontro alla società bloccata sul fronte incassi dopo la sospensione della Serie A e del calcio in generale a causa dell’emergenza coronavirus.

Inter, taglio stipendi Conte e giocatori: ecco quando

Una fonte interna all’Inter rivela nello specifico all”Ansa’ che successivamente a costanti colloqui tra il management, Conte e il capitano Handanovic, vista la grave emergenza sanitaria, è emerso che tutti i giocatori della prima squadra, il tecnico e lo staff si sono resi disponibili ad una riduzione dei loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. Il tutto, però, verrà concordato quando saranno fatte delle scelte ufficiali in merito alla ripresa o meno del campionato.

