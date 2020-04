Calciomercato Inter, asse con Raiola | Marotta ‘beffa’ la Juventus

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile super colpo dei nerazzurri a centrocampo con la conseguente sconfitta della Juventus

Nonostante la crisi legata all’emergenza coronavirus, l’Inter sembra intenzionata a piazzare un grande colpo nella prossima sessione di calciomercato. A quanto pare l’idea è quella di regalare ad Antonio Conte un centrocampista top, che ha già allenato nella sua vincente esperienza sulla panchina della Juventus. Non parliamo di Arturo Vidal, stavolta possibile partente da Barcellona e che comunque è ancora in cima ai desideri del tecnico, ma di Paul Pogba.

LEGGI ANCHE ->>> Volpi: “Positivo al coronavirus. Ripresa Serie A, ecco la mia opinione”

Calciomercato Inter, certezze sull’arrivo di Pogba: Juventus ko

Stando a ‘Top Calcio’, l’Inter è certa di poter mettere le mani sul cartellino del francese Campione del Mondo con la sua Nazionale nel luglio 2018. Marotta, che lo portò in bianconero da giovanissimo, punta sul forte legame col suo agente Mino Raiola (“Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juventus”, disse proprio Raiola a fine 2019 alludendo forse all’Inter) e sugli ottimi rapporti instaurati col Manchester United nell’ultimo anno per sconfiggere la concorrenza della Juventus e del Real Madrid.

Pogba è in uscita dai ‘Red Devils’ e potrebbe essere preso a un prezzo diciamo ‘scontato’, anche se poi andrebbe superato l’ostacolo ingaggio: attualmente il classe ’93 guadagna sui 14-15 milioni a stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, assalto a Nainggolan: ecco l’offerta per l’Inter

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ PSG | Assalto al big di Conte