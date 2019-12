Calciomercato Inter, super colpo Pogba | Raiola ‘chiama’ Marotta

Paul Pogba all’Inter, Raiola sembra lanciare un invito a Marotta col quale i rapporti sono ottimi. L’operazione è tutt’altro che impossibile

Un nuovo colpo ‘alla Lukaku‘ a giugno, è questo il piano di Marotta per dare ulteriore slancio al progetto Inter. L’Ad nerazzurro intende però piazzarlo a centrocampo, il punto debole della squadra di Antonio Conte che intanto per gennaio continua a spingere per Vidal. Il prescelto potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic, rilanciatosi quest’anno e uno degli assoluti punti di forza della sorprendente Lazio di Simone Inzaghi. Il serbo è un suo ‘vecchio pallino’, proprio come Paul Pogba.

Calciomercato Inter, Pogba non è solo una suggestione: Raiola allo scoperto

Pogba all’Inter non è fantamercato, Suning avrebbe le risorse per portare a termine l’operazione per il francese che ha rotto con il Manchester United come testimoniano le ultime dichiarazioni ‘esplosive’ di Mino Raiola. L’agente è in eccellenti rapporti con Beppe Marotta – con lui concluse anni fa il trasferimento alla Juve del classe ’94 Campione del Mondo – e sembra proprio strizzare l’occhio al club nerazzurro nel passaggio finale dell’intervista a ‘La Repubblica’: “Il problema di Pogba è il Manchester United: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei più nessuno là, rovinerebbero anche Maradona, Pelé e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juventus“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, super colpo Pogba: cifre e ostacoli

Ovviamente per mettere le mani sul cartellino di Pogba sarebbe necessaria una somma ingente, almeno 100 milioni di euro. Il tutto senza dimenticare l’ingaggio, che pare raggiunga i 17 milioni di euro, e l’ostacolo rappresentato dalla Juventus che ha appena vinto la battaglia per Kulusevski e rappresenta per il francese la destinazione più gradita – dopo il Real Madrid – visto il suo forte legame con il mondo bianconero. Decisamente più alla portata, per noi quindi nome in pole per il colpo a centrocampo della prossima estate, Sergej Milinkovic-Savic.

