Abatantuono: “Un nuovo stadio Inter-Milan sarebbe straordinario”

Inter, il noto attore Diego Abatantuono ha voluto dare un parere sulla possibilità di un nuovo stadio in comune per le due squadre milanesi. Il suo pensiero su questa ipotesi è stato molto favorevole

INTER ABATANTUONO SAN SIRO/ E’ uno dei comici che ha fatto la storia del cinema italiano dalla metà degli anni 70 a oggi e ha avuto pure modo di vincere un Oscar con il film Mediterraneo di Salvatores. La sua interpretazione del sergente Lorusso in quel film fu, come direbbe lui stesso, eccezziunale veramente, ma furono anche molti altri i film che gli permisero di dimostrare di essere un attore eclettico, che sapeva interpretare anche ruoli drammatici. L’attore Diego Abatantuono, purtroppo noto tifoso rossonero, è intervenuto in collegamento videotelefonico durante il programma Sport Mediaset.

Gli hanno chiesto un’opinione, su un possibile stadio unico per Inter e Milan e lui si è detto molto favorevole e ha dichiarato: “Penso sia straordinario, da tifoso uno stadio Milan-Inter mi piacerebbe. Ovviamente sono affezionato a San Siro, lo rifarei”.