Lautaro: una squadra della Premier League pronta a pagare la clausola

Inter, nuovo aggiornamento sulla situazione di Lautaro Martinez che sembrerebbe essere sempre nel mirino di qualche big europea pronta a fare carte falsa per prenderlo. Il ‘pericolo’ questa volta non arriva dalla Liga ma dalla Premier League

INTER LAUTARO NUOVO AGGIORNAMENTO/ Il quotidiano inglese ‘Sun’ ha voluto dare un aggiornamento riguardante il Manchester City e la sua strategia per arrivare a Lautaro Martinez. E’ risaputo che il tecnico Pep Guardiola vede nell’attaccante argentino l’erede ideale del Kun Aguero. Il club inglese, per accontentare il suo allenatore e per costringere il club milanese a cedere il suo gioiello, sarebbe pronto a pagare tutto l’importo della clausola rescissoria, 111 milioni di euro, senza mettere sul piatto nessuna contropartita tecnica ma solo sterline. Inoltre per il giocatore sarebbe pronto un contratto nettamente superiore agli 1,5 milioni di euro, anche se l’Inter lo aveva ultimamente portato a quasi 3 milioni di euro compresi i bonus.

Solo ieri il vice presidente della squadra nerazzurra Javier Zanetti aveva informato e contemporaneamente tranquillizzato i tifosi, dell’intenzione di non cedere assolutamente l’attaccante argentino.