Calciomercato Inter, Perisic con lo sconto | Ecco la contropartita

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco. Nell’affare potrebbe finire un giocatore dei bavaresi

“Non ne abbiamo ancora parlato, abbiamo una clausola da considerare entro la fine di maggio”. Ieri, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Karl-Heinz Rummenigge non si è sbilanciato in merito al riscatto di Ivan Perisic. Dalla Germania insistono comunque sul fatto che il Bayern Monaco sia ora deciso a esercitarlo ma che punta ad ottenere uno sconto sui 20 milioni di euro pattuiti nella scorsa estate e che si andrebbero ad aggiungere ai 5 già spesi per il prestito oneroso dell’esterno croato.

Calciomercato Inter, riscatto Perisic: due nomi sul tavolo

Per acquistare il classe ’89 a titolo definitivo, a meno della cifra stabilita, il club bavarese potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un giocatore che non rientra nei piani futuri. L’indiziato numero uno è il mediano Javi Martinez, 31enne spagnolo soggetto a guai fisici ma elemento di grande esperienza e tatticamente molto duttile visto che può essere schierato pure al centro della difesa. Ma occhio a Jerome Boateng, fratello dell’ex Milan e Fiorentina Kevin-Prince (ora al Besiktas) e che ha la stessa età di Martinez.

Anche il difensore tedesco è in uscita, il suo profilo potrebbe esser sottoposto all’attenzione della dirigenza interista anche da intermediari vicini al Bayern e al di fuori dell’operazione Perisic. Con incluso uno dei due, invece, la società teutonica può chiedere uno sconto di almeno 10 milioni. Possibile pure un affare disgiunto, con la possibilità per entrambe le società di mettere a bilancio plusvalenze più sostanziose.

