Dalla Spagna: offerta per Semedo del Barcellona

News dalla Spagna indicano l’Inter come potenziale acquirente del terzino destro del Barcellona Semedo, accostato al City nell’ambito di un potenziale scambio con Cancelo. Il terzino destro è sul mercato e stando a ‘Marca’ l’Inter avrebbe presentato un’offerta per averlo in estate. Semedo è assistito da Jorge Mendes.

