Calciomercato Inter, nuovo possibile affare a Manchester | Le cifre

Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter potrebbe mettere a segno un’altra operazione in quel di Manchester, ma stavolta sponda City

Anche nella prossima sessione di calciomercato l’Inter potrebbe rinforzarsi via Premier League. Nelle ultime due sono giunti in nerazzurro, dall’Inghilterra, ben quattro giocatori: Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ashley Young e Christian Eriksen. Quattro e mezzo contando Moses, burocraticamente passato dal Chelsea dopo l’interruzione del prestito al Fenerbahçe. Gli attuali obiettivi ‘inglesi’ sono Marcos Alonso, Olivier Giroud e Pierre-Emerick Aubameyang: per quest’ultimo va registrata l’accelerata del Real Madrid. Attenzione, però, a un’occasione in quel di Manchester – sponda City – che Marotta potrebbe provare a cogliere sfruttando l’eccellente rapporto col suo agente

Calciomercato Inter, ‘occasione’ a Manchester: i dettagli

Attenzione, però, a un’occasione in quel di Manchester – stavolta sponda City – che Marotta potrebbe provare a cogliere sfruttando l’eccellente rapporto col suo agente. Ci riferiamo a Fernandinho, centrocampista brasiliano in scadenza nel 2021 e rappresentato da Giovanni Branchini. Il noto procuratore ha un forte legame con l’Ad nerazzurro e potrebbe rendere più agevole il trasferimento dell’ex Shakhtar alla corte di Conte. Il quasi 35enne è un elemento di assoluta esperienza, bravo sia a impostare che a interdire: per il tecnico interista potrebbe essere un’ottima alternativa a Brozovic. In teoria potrebbe giocarci anche affianco, garantendo più copertura alla difesa. E’ un elemento duttile, non a caso apprezzatissimo da Guardiola, schierabile volendo pure da centrale.

Il Manchester City potrebbe chiedere 8-10 milioni di euro, l’Inter offrire circa la metà vista l’età avanzata e l’ingaggio di circa 7 milioni di euro che la dirigenza di viale della Liberazione proverebbe ovviamente a ‘spalmare’ su un contratto magari fino al 2022.

