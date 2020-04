Allegri in panchina e Griezmann in attacco: ansia Inter

Allegri in panchina e Griezmann in attacco: ansia Inter

Il ritorno in panchina di Allegri potrebbe complicare i piani nerazzurri. Secondo ‘Sportmediaset’, il possibile approdo del tecnico al Newcastle potrebbe provocare dei ‘danni’ in entrata alla società nerazzurra, poiché la prima scelta dell’attacco sarebbe quel Griezmann che l’Inter sta tentando in tutti i modi di inserire nell’operazione Lautaro. L’attaccante francese è molto ambito e quasi tutti i top club lo prenderebbero volentieri per rinforzare il reparto. Su di lui non tramontano le voci sul Paris Saint-Germain e sul Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”