Tris di colpi in scadenza: affondo su Vertonghen, Mertens e Giroud

Secondo ‘Tuttosport’, l’Inter non ha nessuna intenzione di mollare la presa per il trio a parametro zero: si tratta di Vertonghen del Tottenham, Mertens del Napoli e Giroud del Chelsea, giocatori che da tempo gravitano attorno all’orbita nerazzurra. Se per Giroud ci sarebbe l’accordo verbale, anche per Mertens lo stato della trattativa è abbastanza avanzato nonostante diverse settimane fa sembrava tutto svanito causa rinnovo con il Napoli, in seguito non ufficializzato. Infine, continuano i colloqui anche con l’agente del difensore belga, anch’egli in scadenza.

