Martinez: il Barcellona molla la presa e punta a riprendere Neymar

Inter, il Barcellona sembrerebbe intenzionato a rimandare al 2021 l’assalto a Lautaro Martinez. Il club spagnolo punterebbe a riprendere Neymar dal Psg come obiettivo principale e tentare eventualmente di prendere l’argentino solo a determinate condizioni

INTER LAUTARO-BARCELLONA AGGIORNAMENTO/ Nuovo aggiornamento, sulla tattica del Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez. E’ risaputo che il primo club ad essere stato interessato a Lautaro Martinez è quello spagnolo, che tra l’altro ha anche Leo Messi che spinge in tal senso caldeggiando l’acquisto del suo connazionale e compagno in Nazionale, ma a quanto pare la società sembrerebbe intenzionata a soprassedere. Come ha spiegato il ‘Corriere dello Sport’ nell’edizione odierna, il club blau-grana sembrerebbe aver deciso di rimandare alla prossima estate 2021 l’assalto al giocatore. Gli iberici hanno cambiato obiettivo e punterebbero decisamente su Neymar del Psg, calciatore sicuramente più esperto e pronto rispetto all’attaccante nerazzurro.

Naturalmente Lautaro Martinez resta la seconda alternativa, ma solo con un pagamento rateizzato, oppure con l’inserimento di contro partite, per abbassare il prezzo del cartellino che per il momento è di 111 milioni di euro, cifra indicata dalla clausola rescissoria.