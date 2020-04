Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni dell’ex nerazzurro Cassano a proposito della cessione di Lautaro e del suo erede

Antonio Cassano venderebbe Lautaro Martinez, come noto grande obiettivo di calciomercato del Barcellona: “L’argentino è fortissimo, ma per 120 milioni si può anche vendere – le parole dell’ex nerazzurro in una diretta Instagram col giornalista e amico Pierluigi Pardo – Pagato 20, venduto a 120 – ha aggiunto – Mi faccio dare 70-80 milioni cash e Arthur, oppure uno tra Lenglet e Umtiti così l’Inter avrebbe un centrale mancino”. Peccato che la mezz’ala brasiliana abbia già respinto l’ipotesi nerazzurra.

Inter, Cassano boom: “Prenderei Cavani, perfetto per Conte. Invece tra Werner e Griezmann…”

‘FantAntonio’ si è poi espresso anche sul possibile erede dell’ex Racing: “Prenderei Cavani (in scadenza a giugno col PSG, ndr), anche a 33 anni è perfetto per Conte per vincere subito. Tra Werner e Griezmann, invece, su chi punterei? Dico Lacazette dell’Arsenal, il top in coppia con Lukaku“. Chiudendo con l’attualità: Per l’attacco che verrà, Marotta si sarebbe riavvicinato a Dries Mertens. Possibile intesa per un triennale da 30 milioni.

