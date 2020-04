Calciomercato Inter, nerazzurri respinti | “Non è il momento”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di un giocatore da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra

Lautaro Martinez rimane sempre al centro delle voci di calciomercato. Tutta o quasi la stampa spagnola è certa che alla fine l’argentino si trasferirà al Barcellona, col quale il suo entourage avrebbe già raggiunto un accordo totale sulla base di un contratto pluriennale da 7-10 milioni di euro a stagione. Va detto che ora l’Inter non ha intenzione di privarsene se non dietro il pagamento della clausola da 111 milioni di euro, ma nei prossimi mesi se non settimane potrebbe aprire alla cessione a una cifra inferiore con contropartite incluse qualora capisse che non esistono spiragli per il rinnovo del contratto.

Calciomercato Inter, Arthur esce allo scoperto

Il Barça potrebbe mettere sul tavolo almeno un paio di contropartite. A quanto pare, però, non Arthur che tanto piace alla dirigenza nerazzurra. Stando al ‘Mundo Deportivo’ il club blaugrana non vuole cedere la mezz’ala brasiliana. E anche l’ex Gremio non è per nulla propensa ad andarsene, come ha dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo aver confermato l’interesse dell’Inter nei suoi confronti.

“Per qualsiasi giocatore è motivo d’orgoglio che il proprio nome venga accostato a quello di un club tanto importante e riconosciuto a livello mondiale come l’Inter, un club con un grande allenatore e una rosa impressionante – le parole del 23enne di Goiania – Detto questo, però, i pensieri che ho in testa ora sono solo per il Barcellona: mi trovo molto bene tanto nella squadra come in città e sinceramente continuo a vedermi vestito di blaugrana ancora per tanti anni”.

