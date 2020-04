Calciomercato Inter, assalto a Eriksen | Pretendente shock!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Christian Eriksen ipotizzando un clamoroso tentativo da parte di uno storico club inglese

L’Inter non ha certo intenzione di privarsi di Eriksen, preso appena lo scorso gennaio dal Tottenham dopo una estenuante trattativa in cui alla fine l’ha spuntata il patron degli ‘Spurs’ Levy ottenendo 20 milioni di euro per un giocatore in scadenza a giugno. Qualora dovesse ripartire la Serie A e non trovare ancora spazio nell’undici titolare di Conte, potrebbe però essere il campione danese a chiedere il divorzio anticipato. In Spagna è già da un po’ che si paventa tale scenario, con più di una big europea pronta all’assalto.

Calciomercato Inter, Eriksen da nerazzurro a bianconero

Per Eriksen, legatosi all’Inter fino al giugno 2024 con uno stipendio da 8 milioni di euro netti più 2 di bonus, potrebbe tuttavia provarci pure un club che sta passando nelle mani di un ricchissimo emiro dell’Arabia Saudita. Parliamo del Newcastle, vicinissimo a diventare il nuovo ‘giocattolo’ di Mohamed bin Salman. Stando a ‘ESPN’ l’imminente nuovo boss dei ‘Magpies’ ha in mente di prendere subito un allenatore top: in lizza ci sono soprattutto Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino. I due sono grandissimi estimatori del numero 24 interista, fino allo scorso autunno l’argentino è stato anche il suo allenatore al Tottenham, quindi è altamente probabile che possano fare il suo nome come uno dei primissimi rinforzi in caso di approdo sulla panchina del club bianconero.

Sia a Eriksen che all’Inter, il Newcastle targato bin Salman potrebbe offrire una cifra pazzesca, potremmo dire irrifiutabile. Da capire, in tal caso, la disponibilità o meno del giocatore a far ritorno in Inghilterra, ad approdare in una squadra che avrà bisogno di un po’ di tempo per poter competere per il titolo con quelle di altissimo livello.

