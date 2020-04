Clamorosa alleanza con il Milan in ottica calciomercato Inter. Beppe Marotta lavora ad uno scambio alla pari dopo il ‘No’ della Juventus.

L’emergenza coronavirus ha imposto lo stop al calcio giocato ma non alle trattative di mercato. A tenere banco in casa Inter è sempre la questione legata a Mauro Icardi. Considerata la crisi economica che colpirà i club ed il rendimento del giocatore, appare sempre più difficile, infatti, che il Paris Saint-Germain possa stanziare i 70 milioni di euro necessari a riscattare il centravanti argentino. Di certo l’ex capitano nerazzurro non verrà reintegrato in rosa e quindi l’amministratore delegato Beppe Marotta deve trovargli un’altra sistemazione. Magari in Serie A, meta preferita anche dalla moglie e agente Wanda Nara.

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Icardi in uno scambio col Milan

La Juventus sembrava la squadra maggiormente interessata a Icardi, ma nelle ultime settimane i bianconeri stanno virando con decisione sul polacco Milik. Ecco allora che per l’attaccante di Rosario si potrebbe aprire uno spiraglio per il Napoli, che da tempo lo corteggia tramite il suo presidente De Laurentiis. C’è poi l’ipotesi più clamorosa: quella che vuole Icardi al Milan, come rivelato oggi da Moggi. Una pista che, secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, ha spinto i nerazzurri ad allacciare i rapporti con i ‘cugini’ rossoneri per provare ad imbastire uno scambio alla pari. Marotta ha chiesto il terzino sinistro Theo Hernandez.

Lo spagnolo del Milan è una delle rivelazioni della prima parte di campionato e risolverebbe il problema della corsia sinistra di Conte. In quel ruolo sono infatti destinati all’addio sia Asamaoh che Biraghi.

