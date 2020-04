Junior Firpo: “Devo dire che sono molto contento di essere al Barcellona”

Inter, il calciatore del Barcellona Junior Firpo, che la squadra spagnola voleva inserire nella trattativa per arrivare a Lautaro Martinez ha ribadito la sua intenzione di restare in Spagna

INTER JUNIOR FIRPO SOCIAL/ E’ risaputo che il Barcellona vuole Lautaro Martinez e soprattutto, non sembra essere intenzionato ad acquistarlo cash, ma vorrebbe inserire delle contro partite per abbassare la cifra da sborsare che è di 111 milioni di euro. Tra i giocatori che il club spagnolo avrebbe voluto mettere nella trattativa, c’era anche Junior Firpo ex del Betis Siviglia e che quest’anno nel Barcellona non ha trovato tanto spazio solo 11 presenze e un gol nella Liga. Nonostante questa statistica, questa possibilità non è piaciuta al giocatore dominicano che sul suo profilo social ha ribadito l’intenzione di rimanere e ha scritto: “Ho giocato una prima stagione di ambientamento e credo di aver disputato più partite di quanto immaginassi, alcune anche positive. Sapevo di arrivare in un club come il Barcellona e devo dire che sono molto contento di essere qui. Provo a dare tutto e la voglia e le motivazioni non mi mancano.

Messi? Non ho avuto la fortuna di vedere altri giocatori, però tra quelli che ho visto posso dire che Messi è il migliore al mondo senza dubbio. Un altro come lui lo vedremo non so tra quanti anni”.