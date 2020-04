Calciomercato Inter, Marotta si vendica | Assalto al top della Juventus

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile assalto di Marotta a un big della Juventus come vendetta per l’eventuale operazione Icardi col PSG

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Icardi con un piano ‘diabolico’, ovvero dopo che il Paris Saint-Germain abbia esercitato l’opzione d’acquisto sul cartellino fissata come noto a 70 milioni di euro. Il tutto per evitare una trattativa complicata, al limite dell’impossibile con l’Inter che, comunque, uscirebbe da vincitrice perlomeno sotto l’aspetto economico considerato che in caso di successiva cessione del bomber a un club di Serie A incasserebbe dai parigini ulteriori 15 milioni come da accordi della scorsa estate. I bianconeri vorrebbero portarsi a casa il classe ’93 di Rosario, vero e proprio ‘pallino’ di Sarri, attraverso un maxi scambio e quindi col minor esborso possibile: i nomi graditi a Leonardo quelli di Pjanic, Alex Sandro, Douglas Costa e De Sciglio.

Calciomercato Inter, Icardi-Juventus: Marotta si vendica!

Marotta può ‘vendicarsi’ dello ‘sgarbo’ Icardi partendo all’assalto del top della Juventus, al di là di Cristiano Ronaldo. Coi soldi incassati dall’operazione, scrive il ‘Corriere della Sera’, l’Ad nerazzurro proverebbe infatti a prendersi Paulo Dybala, il numero dieci bianconero che è da sempre un suo ‘pupillo’ e che già nella scorsa sessione di calciomercato estiva provò – timidamente – a portare nella Milano nerazzurra. Va però detto che difficilmente i bianconeri si priverebbero dell’argentino – rilanciatosi in questa stagione e in odore di rinnovo contrattuale – tanto più per vederlo andare all’Inter.

Gli 85 milioni circa che entrebbero nelle casse grazie alla cessione di Icardi al PSG e poi alla Juve, Marotta potrebbe dunque investirli per un altro top. Magari per un centrocampista tra Pogba del Manchester United e Milinkovic-Savic della Lazio.

