Calciomercato Inter, maxi affare in Serie A | ‘Quattro per uno’

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’operazione tra i nerazzurri e un altro club di Serie A che vedrebbe coinvolti ben cinque giocatori

Nei piani di Marotta c’è l’inserimento nella squadra di altri giocatori italiani. Di almeno un paio di quelli più talentuosi che militano in Serie A: in cima alla lista c’è probabilmente Sandro Tonali. Rumors di calciomercato dei giorni scorsi davano il classe 2000 di Lodi ben disposto a trasferirsi in nerazzurro, con Steven Zhang pronto a chiudere col Brescia sui 50 milioni di euro compresi dieci di bonus. Successivamente, però, altre indiscrezioni hanno portato alla luce l’inserimento del Barcellona con una proposta da 60 milioni. Cellino spera proprio in un’asta per il suo ‘gioiello’, per il quale è in corsa pure la Juventus.

Calciomercato Inter, da Tonali a Chiesa: quattro giocatori alla Fiorentina

In seconda fila, dopo Tonali, dovrebbe figurare Federico Chiesa. Antonio Conte è un suo grande estimatore, si dice sia pronto a impiegarlo da seconda punta al fianco di Romelu Lukaku oltre che da tornante di destra. Commisso ha aperto alla cessione indicando però due condizioni: la prima è l’uscita allo scoperto del figlio d’arte riguardo la sua volontà di andar via, la seconda è una proposta congrua al suo valore, che per la Fiorentina è di circa 55-60 milioni di euro. La Juve ha un accordo da tempo col papà-agente Enrico sulla base di un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ma i viola preferirebbero cederlo all’Inter con la quale sono in eccellenti rapporti.

Secondo ‘Tuttosport’ Marotta potrebbe proporre un maxi affare, vale a dire quattro giocatori in cambio di Chiesa per raggiungere le cifre richieste per il suo cartellino: ovvero Dalbert, già in prestito ai ‘gigliati’, Radja Nainggolan cercato da Pradé l’estate scorsa, Gagliardini e infine Pinamonti che il club di viale della Liberazione dovrebbe riprendersi considerato che il Genoa non vorrebbe più riscattarlo nonostante gli accordi prevedano l’obbligo di riscatto a circa 18 milioni.

