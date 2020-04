Salah: in caso di cessione Inter e Juve pronte a sfidarsi per l’egiziano

Inter, il Liverpool potrebbe mettere sul mercato Salah per arrivare a Werner o Sancho. Il club nerazzurro è pronto a sfidare la Juventus e le big europee per cercare di portarlo a Milano

INTER SALAH AGGIORNAMENTO/ Il Liverpool sembrerebbe intenzionato a cambiare il suo tridente di attacco, formato da Mané, Firmino e Salah. Il club inglese starebbe puntando decisamente, visto che Mbappé appare impraticabile, su giocatori come Timo Werner e Jadon Sancho. Naturalmente per arrivare a questi profili, uno dei tre calciatori dovrebbe essere sacrificato e secondo ‘Don Balon’ il prescelto potrebbe essere Salah. Naturalmente il Liverpool per cedere l’ex di Fiorentina e Roma, chiederà una cifra intorno ai 150 milioni di euro che però non spaventa Juventus e Inter, pronte a sfidarsi in un acceso derby d’Italia di calciomercato, per riportare in serie A il calciatore egiziano.

Per quanto riguarda le big europee interessate ci sarebbero l’Atletico Madrid, il Psg e il Bayern Monaco, anche se i parigini preferirebbero Mané, mentre il club tedesco difficilmente sarebbe disposto a investire così tanto per l’attaccante.