Calciomercato, scelto l’erede di Godin | “E’ pronto per l’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle dichiarazioni di un allenatore a proposito di un obiettivo del club nerazzurro

Diego Godin è destinato a lasciare l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore uruguagio, arrivato a zero l’estate passata, non è riuscito a inserirsi nella difesa a tre spingendo la dirigenza nerazzurra – su input di Conte – a cercare altri interpreti. Marotta potrebbe rimpiazzarlo con il belga Vertonghen, in scadenza col Tottenham, mentre in ottica futura l’Ad interista sta puntando tutto su Marash Kumbulla messosi in mostra quest’anno con la maglia del Verona.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, colpo shock per l’attacco | ‘Carta’ Brozovic

Calciomercato Inter, De Biasi ‘sponsor’ di Kumbulla

In favore del difensore classe 2000 italo-albanese, con all’attivo già 1 presenza nella Nazionale maggiore guidata da Reja, e del suo approdo in nerazzurro si è espresso l’ex CT dell’Albania Gianni De Biasi: “Ha personalità e carattere per imporsi in una grande squadra come l’Inter – le sue parole ai microfoni di ‘Tuttosport’ -All’epoca nessuno pensava che potesse avere un’esplosione così repentina. Basta vedere quanto ha fatto l’anno scorso: Kumbulla in Serie B non ha di fatto giocato, quest’anno grazie anche a Juric è diventato uno dei difensori migliori della Serie A. Tanto da rendere il Verona la quarta migliore difesa del campionato. Potrà essere subito un giocatore importante per Conte“.

Suning potrebbe acquistarlo e lasciarlo un altro anno, in prestito, agli scaligeri, a maggior ragione se dovesse riuscire a mettere le mani su Vertonghen. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza coronavirus | Ligue 1 sospesa definitivamente

Calciomercato, 124 milioni di euro | Inter ‘spaventata’