Calciomercato Inter, colpo di scena Vidal | Destinazione shock

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Arturo Vidal che è ancora al centro dei pensieri del tecnico nerazzurro Antonio Conte

Molto probabilmente Arturo Vidal è ancora il primo nome sulla lista di Antonio Conte per quanto riguarda il centrocampo. Il tecnico dell’Inter avrebbe rivoluto con sé il cileno già nelle precedenti due sessioni di calciomercato, ma la non disponibilità del Barcellona a privarsene – a meno di un’offerta fuori parametri per un classe ’87 – ha impedito alla dirigenza di accontentarlo. In Spagna, a prescindere dell’operazione Lautaro, danno il cileno ancora in orbita nerazzurra svelando al contempo l’ingresso in scena di una nuova e ricca pretendente per il cartellino dell’ex calciatore della Juventus.

Calciomercato Inter, Beckham piomba su Vidal

Stando alle indiscrezioni del ‘Mundo Deportivo’, infatti, sul 32enne di San Joaquin è piombato l’Inter Miami di David Beckham. Il boss della franchigia della Major League Soccer, è alla ricerca di giocatori di spessore e fama internazionale per alzare sia il livello qualitativo della rosa ma anche l’appeal della società statunitense.

Il profilo di Vidal, sempre secondo il quotidiano spagnolo vicino alle vicende blaugrana, viene considerato l’ideale per leadership e carisma. L’Inter Miami potrebbe garantire al cileno un contratto importante e una chiusura di carriera con molte meno pressioni rispetto ai nerazzurri.

