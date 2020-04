Cessione De Paul, arriva l’annuncio: ”Non abbiamo necessità di svendere”

Ai microfoni di ‘RadioSportiva’, Gotti ha parlato del suo giocatore più rappresentativo, De Paul. Queste le parole del tecnico friulano: “E’ un giocatore importante che merita di giocare la Champions League, ha le qualità per fare bene anche nella competizione internazionale. Anche in nazionale ha fatto vedere cose egregie, ha tecnica e mentalità per fare bene in un top club. Cessione? Bisognerà capire quali saranno le condizioni, l’Udinese non ha la necessità di svendere” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”