Sfuma Semedo: lo scambio con Cancelo si farà

L’Inter non arriverà a Semedo in estate. Sembra infatti che City e Barcellona siano decisamente convinti ad andare sino in fondo allo scambio con Cancelo, che dopo una sola stagione in Premier League lascerà Guardiola per approdare alla corte di Messi. I blaugrana hanno dato il via libera all’operazione e la trattativa procede spedita verso la felice conclusione. Lo scambio sembra possa avvenire alla pari considerate le valutazioni da parte di entrambe.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”