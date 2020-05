Calciomercato Inter, Nainggolan per battere la Juve | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Radja Nainggolan pedina di scambio per sconfiggere la Juventus nella corsa al talento della Serie A

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe non essere al Cagliari. Lo stipendio elevato del belga spinge a quanto pare il club sardo del presidente Giulini a non prendere in considerazione l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino, preso con la semplice formula del prestito nella scorsa estate. Ma il futuro del belga, a meno di clamorose sorprese, non sarebbe eventualmente nemmeno all’Inter. I nerazzurri, infatti, pensano di utilizzare il classe ’88 come pedina di scambio in qualche affare di calciomercato.

Calciomercato Inter, Nainggolan e soldi per Chiesa: i dettagli

Per la precisione Marotta e Ausilio vorrebbero giocarsi la ‘carta’ Nainggolan per sconfiggere la Juventus nella corsa a Federico Chiesa. L’ex Roma piace molto alla dirigenza viola, in particolare al Ds Pradé che non a caso provò ad acquistarlo nel passato mercato estivo. Stando alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’, la dirigenza di viale della Liberazione potrebbe mettere sul piatto 30-40 milioni di euro più appunto il 31enne di Antwerpen per il cartellino del classe ’97. Il figlio d’arte è un ‘pallino’ di Antonio Conte, il quale sarebbe pronto a impiegarlo sia da tornante di destra che da seconda punta al fianco di Romelu Lukaku.

Il patron viola Commisso preferirebbe vendere Chiesa all’Inter, con la quale i rapporti sono eccellenti, anziché alla Juventus che però vanta da tempo un accordo col papà del ragazzo sulla base di un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. I nerazzurri hanno però in mano gli argomenti giusti, tra questi la centralità nel progetto, per convincere gli Chiesa a trasferirsi nella Milano nerazzurra.

