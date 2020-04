Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla possibile cessione di Lautaro mettendo in evidenza prezzo del cartellino e il nome dell’eventuale sostituto

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, anzi è pronto a tornare alla carica visto che avrebbe trovato un accordo totale con l’entourage dell’attaccante argentino: a quanto pare questa intesa si basa su un contratto pluriennale da circa 7-10 milioni di euro a stagione bonus compresi. Parliamo in sostanza di una cifra importante che difficilmente i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto. Come scritto da Interlive.it il club di viale della Liberazione non intende privarsene se non dietro il pagamento della clausola fissata a 111 milioni di euro, tuttavia esiste la possibilità che possa aprire alla cessione – a una cifra inferiore e con contropartite – del classe ’97 qualora non intravedesse spiragli per un nuovo accordo contrattuale.

Calciomercato Inter, fissato il prezzo di Lautaro. L’erede Werner o…

Su quanto scritto dalla nostra redazione sono arrivate conferme da varie fonti, ultima ‘La Gazzetta dello Sport’ che però rivela stamattina il prezzo fissato dall’Inter per una eventuale cessione fuori clausola: vale a dire 90 milioni cash, più appunto delle contropartite. In tal senso, oltre a Vidal, piacciono la mezz’ala brasiliana Arthur (nel mirino pure della Juventus), il terzino portoghese Semedo e il centrocampista Alena. Naturalmente sarebbe gradito anche Griezmann, ma i blaugrana non ci pensano proprio di inserirlo nell’affare, senza contare l’ingaggio enorme del francese decisamente fuori portata per la società targata Suning.

Coi soldi della vendita di Lautaro, aggiunge la ‘rosea’, Marotta e Ausilio andrebbero all’assalto di Timo Werner, che ha una clausola di circa 58 milioni di euro. Che, aggiunti ai 90 milioni per Lautaro, fanno 148 milioni. Una gran bella iniezione di liquidità sul mercato tra Inter e Barcellona…

Per il tedesco del Lipsia, tuttavia, andrebbe sconfitta la concorrenza di Juventus, Bayern Monaco e Liverpool. L’altro possibile erede è Aubameyang, in uscita dall’Arsenal e probabilmente il preferito di Antonio Conte. Occhio poi a Luka Jovic, sulla lista cessioni del Real Madrid e ad Anthony Martial del Manchester United, ‘vecchio pallino’ di Marotta.

