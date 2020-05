Tonali, annuncio alle big: ”Deve restare in Italia”

E’ uno dei giocatori più ricercati in Italia e in Europa e rappresenta il futuro del calcio italiano: Sandro Tonali è uno dei talenti più chiacchierati degli ultimi mesi. Non solo per le sue giocatore ma anche sulla sua procura, con Totti che ha pubblicamente ammesso di volerlo nella sua scuderia. A rispondergli ci ha pensato l’agente Bozzo attraverso ‘La Gazzetta dello Sport’: “Io e Sandro siamo sulla stessa linea d’onda, se Totti vuole fare l’agente prima deve studiare e fare esperienza… Tornando a Tonali, lui è un grande talento e ha prospettive importanti, credo che per la sua crescita calcistica sia meglio che rimanga in Italia e giocare in una big” ha concluso. L’Inter è avvisata…

