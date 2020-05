Calciomercato Inter, un argentino per l’attacco | I dettagli

Inter obbligata a ridisegnare l’attacco in vista della prossima stagione. Al club nerazzurro potrebbe venir proposto un argentino in Europa dalla scorsa estate

C’era una volta l’Inter degli argentini. Se Lautaro Martinez dovesse essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato, nella rosa nerazzurra non ci sarebbe più nemmeno un albiceleste. E le possibilità che ciò possa accadere sono alte, considerato che sull’attaccante ex Racing il pressing del Barcellona stenta ad attenuarsi. In Spagna continuano poi a darlo praticamente per certo: ieri il ‘Mundo Deportivo’ ha scritto che la società targata Suning e quella blaugrana sono vicini a un accordo sulla base di 60 milioni di euro più due contropartite. In Italia, però, questa clamorosa indiscrezione è stata smentita: l’Inter vorrebbe almeno 90 milioni cash per il suo numero 10.

Calciomercato Inter, Benedetto per l’attacco nerazzurro

Il mercato che verrà potrebbe però offrire a Marotta e al suo team l’occasione di mettere sotto contratto altri calciatori argentini. Per esempio si continua a parlare tanto per la difesa interista di Lucas Martinez Quarta, centrale di 23 anni in forza al Liverpool. Vista la necessità dell’Inter di aggiungere nuovi elementi al reparto avanzato a causa delle sicure partenze di Alexis Sanchez e Sebastiano Esposito, degli intermediari potrebbero proporre il cartellino di Dario Benedetto, bomber di 29 anni dall’estate scorsa al Marsiglia. Nella sua prima stagione in Europa, il classe ’90 ex Boca Juniors ha disputato ben 11 gol trascinando l’OM alla qualificazione nella prossima Champions.

A quanto pare i francesi non navigano in buone acque sotto l’aspetto economico, per questo motivo l’Inter potrebbe avere la possibilità di prenderlo a condizioni vantaggiose.

