Calciomercato Inter, dalla Spagna | Accordo vicino per Lautaro

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Lautaro Martinez con le clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Barcellona e Inter vicini a un accordo per Lautaro Martinez. A scriverlo è il giornale catalano ‘Sport’. L’argentino avrebbe chiesto e ottenuto il via libera dai nerazzurri per quanto riguarda il trasferimento alla corte dei blaugrana. I quali starebbero per convincere l’Inter con una proposta da 60 milioni di euro più il cartellino di due giocatori. Uno di questi potrebbe essere Arturo Vidal, ‘pallino’ di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Juventus respinta | C’è la firma coi nerazzurri

Calciomercato Inter, post Lautaro: è corsa a due

L’ex Racing firmerebbe col Barça un contratto pluriennale da circa 7-10 milioni di euro a stagione. Il suo successore dovrebbe essere uno tra Aubameyang dell’Arsenal e Werner del Lipsia. Come abbiamo scritto ieri, per il tedesco Marotta potrebbe mettere sul piatto pure Valentino Lazaro, qualora ovviamente il Newcastle non esercitasse il diritto di riscatto. Un totale, insomma, di 73 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Il gabonese sarebbe però il preferito di Conte, anche se ‘spaventano’ i costi dell’operazione, in particolare il suo ingaggio da 11 milioni di euro netti.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive