L’Inter rischia di ritrovarsi presto sul groppone anche Joao Mario, visto che la Lokomotiv Mosca non sembra intenzionata a esercitare il diritto di riscatto. Il club nerazzurro potrebbe utilizzare il portoghese come pedina di scambio. In tal senso possibile affare con una big della Liga. Ecco tutti i dettagli.

