Calciomercato Inter, clamoroso Lautaro | Firmato pre-contratto

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Lautaro Martinez tra le parole di Moratti, il Psg e il presunto pre-accordo con un top club europeo

Lautaro Martinez è sempre il protagonista del calciomercato. ‘ESPN’ rilancia oggi la candidatura del Paris Saint-Germain: i parigini potrebbero partire all’assalto del suo cartellino qualora decidessero di non riscattare Mauro Icardi. La mancata cessione dell’ex capitano, riporta la medesima fonte, obbligherebbe i nerazzurri a privarsi del suo numero 10 che invece in Spagna danno destinato al Barcellona. Oppure all’altra big di Spagna, vale a dire il Rea Madrid. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, regalo a Conte | Scambio ‘due per uno’

Calciomercato Inter, pre accordo Lautaro-Real Madrid. Moratti: “Lo farei partire solo se…”

Secondo ‘Don Balon’, che fa riferimento alle dichiarazioni in tv di un famoso giornalista argentino, l’agente di Lautaro avrebbe addirittura già firmato un pre-contratto con le ‘Merengues’. Il tutto nella scorsa estate, con il Barcellona che ora sarebbe costretto a pagare una sorta di clausola di risarcimento all’odiata rivale per stralciare questo accordo e far suo l’ex Racing. Che l’ex storico presidente interista Massimo Moratti, intervenuto a ‘La Gazzetta dello Sport’, farebbe partire solo in cambio di “Messi oppure, se Leo impossibile, se al suo posto arrivasse Dybala“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Nainggolan colpo Champions | I dettagli

Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive