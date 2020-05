Calciomercato, smacco a Conte | Vidal in Serie A ma non all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Vidal che Conte rivuole alle sue dipendenze. Ma in queste ore è saltato fuori uno scenario clamoroso

Arturo Vidal resta in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Il tecnico leccese lo avrebbe rivoluto con sé fin dall’inizio della sua avventura sulla panchina dell’Inter, quindi dall’estate passata. Il Barcellona ha però sempre sparato alto, pure nel calciomercato di gennaio e così il cileno è rimasto in Catalogna. In Spagna sostengono che il club blaugrana possa provare a inserirlo nell’operazione Lautaro Martinez, col quale avrebbe già un accordo di massima sulla base di un contratto da 7-10 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, ‘sconto’ per Icardi | C’è la contropartita

Calciomercato Inter, Vidal di nuovo bianconero: ecco la proposta

A quanto pare, però, esisterebbe anche la possibilità di un ritorno del classe ’87 in Serie A ma non per vestire la maglia dell’Inter, bensì quella della sua ex squadra: la Juventus. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il Barcellona avrebbe offerto ai bianconeri i cartellini di Ivan Rakitic e di Vidal in cambio di quello di Pjanic. Per i nerazzurri, nella fattispecie per Conte sarebbe un vero e proprio ‘smacco’ il riapprodo del cileno nella Torino bianconera. Per ora, tuttavia, la Juve avrebbe respinto questa proposta continuando a preferire uno scambio con Arthur, mezz’ala brasiliana gradita pure ai dirigenti interisti. Il Barça spinge proprio per il suo passaggio all’Inter, ovviamente sempre per ottenere uno sconto sul prezzo di Lautaro. Di recente l’ex Gremio ha però respinto tutti i rumors dichiarando con forza di voler proseguire la sua avventura in maglia blaugrana.

LEGGI ANCHE ->>> ESCLUSIVO: offerto un 10 all’Inter | Semaforo verde di Conte

“Le indiscrezioni ci sono sempre, ma la mia idea è chiarissima: l’unica opzione che mi interessa è restare al Barcellona, di questo sono sicuro e tranquillo – le parole di Arthur -Sto bene qui e sono grato al club e allo staff tecnico per la sua fiducia. Proprio questo è un altro motivo per essere totalmente certo che il mio unico desiderio è continuare”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive