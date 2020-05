Comunicato ufficiale: giocatori negativi, sospiro di sollievo per Conte

Buona notizie per l’Inter in vista della ripresa dell’attività agonistica. Lo ha sottolineato la società con un comunicato ufficiale apparso sui canali ufficiali nel primo pomeriggio: “FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi. Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica.” Sospiro di sollievo per Conte che presto riavrà a disposizione tutti i giocatori per gli allenamenti collettivi.

