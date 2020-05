Marulanda: ecco il nome nuovo per il reparto offensivo

Inter, l’attaccante esterno del Porto Fernandez Diaz Marulanda è stato accostato al club nerazzurro dal quotidiano sportivo ‘A Bola’. Trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto

INTER MARULANDA AGGIORNAMENTO/ In attesa di capire se la squadra nerazzurra dovrà puntare in attacco, in caso di partenza di Lautaro Martinez, su un nome importante per sostituirlo, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno cercando delle riserve che dovranno sostituire Alexis Sanchez che non dovrebbe essere riscattato. Il giornale A Bola ha voluto informare che il club milanese sembrerebbe essere interessato all’attaccante del Porto Fernandez Diaz Marulanda.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, colpo in mediana | Conte vs Marotta

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive

L’offerta dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Il club portoghese ha pagato il giocatore 8 milioni di euro quindi non dovrebbero chiedere una cifra eccessiva. Il calciatore è un classe 97 e quest’anno ha raggiunto le 19 presenze in campionato con 4 reti. Inoltre ha già giocato nella nazionale maggiore del suo paese.