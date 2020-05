Inter, il rivale esce allo scoperto | “Odio i nerazzurri”

Le ultime news Inter mettono in grande evidenza le parole del capitano della Juventus Giorgio Chiellini nella sua autobiografia in uscita il 12 maggio

“Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti. Uno anche peggiore era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche hai dirigenti: è una mela marcia”. Nella sua autobiografia in uscita, Giorgio Chiellini si scaglia contro due ex giocatori nerazzurri con cui ha giocato insieme rispettivamente in Nazionale e alla Juventus.

Chiellini: “Odio sportivo per l’Inter. Ma Zanetti…”

In un altro passo del libro ‘Io, Giorgio’ che uscirà martedì 12 maggio, e il cui ricavato andrà in beneficenza alla Onlus ‘Inseparabili’, il capitano bianconero parla anche dell’odio che nutre nei confronti dell’Inter: “Sportivamente odio i nerazzurri, come Michael Jordan odiava i Pistons. L’odio sportivo è quel fattore che ci fa dare quel qualcosa in più per superare l’avversario. Se gli si dà il giusto significato è una componente essenziale dello sport”.

“Fuori dal campo – precisa Chiellini in conclusione – finisce però tutto e uno dei messaggi che mi hanno fatto più piacere quando mi sono rotto il ginocchio è stato quello di Javier Zanetti“.

