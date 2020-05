Tonali: la strategia potrebbe essere la stessa utilizzata per Barella

Inter, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali potrebbe essere acquistato con la medesima offerta fatta per prendere Nicolò Barella. Un prestito con obbligo di riscatto con bonus per le presenze

INTER TONALI STRATEGIA/ E’ risaputo che l’Inter stia puntando a migliorare il suo centrocampo e tra i nomi altisonanti come quelli di Pogba quasi impossibile, Sergej Milinkovic-Savic, possibile e Vidal probabile, c’è anche quello di Sandro Tonali, giovane virgulto del Brescia che ha già provato l’ebbrezza della convocazione in Nazionale, dove ha esordito il 15 ottobre 2019 a Vaduz nella sfida contro il Liechtenstein. Come ha spiegato il ‘Corriere dello Sport’, l’intenzione del club milanese è di acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto, con anche il bonus legato alle presenze. Questa strategia è stata utilizzata con successo da Beppe Marotta e Piero Ausilio, per acquistare nello scorso calciomercato, dopo una lunghissima trattativa, il giocatore del Cagliari Nicolò Barella.

Il centrocampista della squadra sarda voleva tassativamente l’Inter, speriamo sia così anche per Tonali.