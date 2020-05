Calciomercato Inter, incontro tra i club | Scambio in vista

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto la concreta possibilità di uno scambio alla pari tra i nerazzurri e il Torino di Cairo

Gagliardini sempre più verso il Torino. Secondo ‘Tuttosport’ il centrocampista bergamasco è stato scelto dai granata per rinforzare la mediana della squadra che probabilmente verrà affidata a uno tra Giampaolo, Juric e Semplici. Per l’Inter è cedibile dato che per Antonio Conte è tutt’al più un rincalzo. L’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio, quasi 3 milioni di euro lordi. Tutta da verificare poi la disponibilità dell’ex atalantino a ridimensionare le proprie ambizioni passando a un club di rango e soprattutto prospettive inferiori a quelle dei nerazzurri. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Gagliardini al Torino: incontro a breve per lo scambio alla pari

Stando sempre al quotidiano torinese, tra Inter e Torino potrebbe andare in porto uno scambio alla pari. In granata appunto Gagliardini, a Milano Armando Izzo. Il difensore napoletano piace molto a Conte poiché bravo interprete della difesa a tre. A breve dovrebbe avvenire un incontro tra il presidente del ‘Toro’ Urbano Cairo e l’Ad interista Marotta per provare a definire nei dettagli l’operazione. Izzo, assistito da Raiola, andrebbe a rimpiazzare Diego Godin, il quale viene dato in uscita da Appiano.

