Calciomercato Inter, Godin in uscita | Contropartita per il bomber

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Diego Godin e la sua possibile partenza destinazione Premier come contropartita

Diego Godin ha faticato più del previsto nella difesa a tre non riuscendo inoltre ad entrare nelle grazie di Antonio Conte. Non a caso da mesi è dato in uscita dall’Inter in cui è approdato solamente la scorsa estate firmando un contratto fino al giugno 2022 da circa 6 milioni netti a stagione bonus compresi. In Spagna lo danno sia di ritorno all’Atletico Madrid che in direzione Valencia dove andrebbe a sostituire Garay, invece in Inghilterra si parla soprattutto di un possibile ritorno di fiamma del Manchester United.

Calciomercato Inter, Godin ‘carta’ per l’attaccante ex Juventus

In Premier potrebbero in realtà esserci altri estimatori, tra questi Carlo Ancelotti che per alzare il livello del suo Everton è a caccia anche di elementi di grande spessore ed esperienza. Nel caso in cui l’ex tecnico del Napoli bussasse davvero alla porta per chiedere il classe ’86 uruguagio, la dirigenza nerazzurra coglierebbe probabilmente la palla al balzo inserendolo nell’eventuale affare Kean. Dell’attaccante classe 2000, stando a indiscrezioni di calciomercato desideroso di tornare in Italia dopo l’annata flop in Inghilterra e soprattutto in ottica Euro21, Marotta ne starebbe parlando con l’agente Mino Raiola.

Dopo che è sfumato Giroud a costo zero, le quotazioni dell”ex Juventus sarebbero risalite, con Conte che potrebbe impiegarlo sia come vice di Lukaku che come partner dello stesso centravanti belga, provando ad esaltarne le qualità e a nasconderne i difetti. L’Ad interista potrebbe tentare di chiudere l’operazione coi ‘Toffees’ sulla base di 20 milioni incluso il cartellino di Godin.

