Calciomercato Inter, colpo Verratti | Retroscena clamoroso

Marco Verratti è stato a un passo dal trasferirsi all’Inter quando giocava ancora nel Pescara ed era pressoché sconosciuto al grande pubblico

“Mancò il coraggio”. Al ‘Corriere dello Sport’ Salvatore Bagni ha svelato un retroscena clamoroso riguardante Marco Verratti e il club nerazzurro. In pratica il centrocampista della Nazionale, dal 2012 al Paris Saint-Germain, è stato a un passo dall’Inter quando giocava ancora nel Pescara ed era un perfetto sconosciuto per il grande pubblico: “Al tempo Zeman non ne aveva ancora fatto il giocatore che poi è diventato”, ha raccontato al quotidiano romano l’ex interista poi dirigente di diverse squadre e scout, un ruolo che di fatto ricopre tutt’ora. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Verratti nerazzurro mancato: Bagni svela come andò

“Il Pescara mi spinse a cercare estimatori per quella mezzala, penso di ricordar bene d’averne parlato con Peppe De Cecco e il Dg di allora Lucchesi – ha svelato Bagni – Con il presidente Moratti bastarono tre parole: gli dissi ‘presidente lo prenda’. Di fatto avevamo concluso l’operazione per 5 milioni di euro“.

“Poi però al mattino successivo gli fu consigliato dallo staff tecnico di aspettare o comunque di trattare ancora, poiché secondo loro il ragazzo sarebbe costato troppo”. Così Verratti sfumò e dopo l’esplosione col Pescara targato Zeman – senza passare dalla Serie A – venne acquistato dai parigini per 12 milioni.

